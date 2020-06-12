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Песков раскрыл неожиданный факт о своей работе
12 июня 2020, 18:00 • 62 • Политика
Представитель лидера России может сделать лишь одну ошибку
Жизнь пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова похожа на минное поле, где он – сапер, поэтому права на ошибку у него нет. Первый же промах станет и последним. Это признал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в пятницу, 12 июня
"Если неправильно что-то сформулируешь, то это обязательно кем-то из недоброжелателей может быть использовано против тебя, но главным образом – против президента, а этого допускать нельзя", – пояснил Песков, общаясь с участниками проекта "Юнармия".
По словам пресс-секретаря, журналисты часто ставят его в сложное положение, задавая вопросы из той области, в которую сами погружены, и им кажется, что в этом все должны хорошо разбираться. Поэтому ему приходится вместе с президентом Владимиром Путиным вникать в суть всех происходящих событий.
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