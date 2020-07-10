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Песков раскрыл мысли Путина по поводу Донбасса: Он недоволен
10 июля 2020, 22:00 • 102 • Политика
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков раскрыл мысли Путина по поводу Донбасса. По его словам, российский лидер недоволен нынешней ситуацией в регионе - отсутствие каких-либо реальных шагов в рамках разрешения конфликта и позиция Киева вызывают у него разочарование.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков передал мысли Владимира Путина по поводу нынешней ситуации с урегулированием конфликта в Донбассе.
Глава государства разочарован обстановкой в регионе, заметил Песков в комментарии для журналистов после заседания российского президента с членами Совбеза РФ.
Он отметил, что Путина прежде всего расстраивает отсутствие каких-либо реальных шагов в рамках разрешения конфликта.
Пресс-секретарь главы государства также добавил, что в ходе встречи, кроме того, участники обсуждали ряд других международных проблем.
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