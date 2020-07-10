Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Скажешь ещё слово, здесь и ляжешь": Как танки НАТО были остановлены о...
Доказано Китаем, подтверждено экспертами: Русская версия в деле MH17 рушится на ...
Хазин раскрыл план свержения Путина: "Я могу ошибаться, но..."
ВСУ несут массовые потери в Донбассе: Горят боевики и танки
Главная / Политика

Песков раскрыл мысли Путина по поводу Донбасса: Он недоволен

10 июля 2020, 22:00  •  102 • Политика
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков раскрыл мысли Путина по поводу Донбасса. По его словам, российский лидер недоволен нынешней ситуацией в регионе - отсутствие каких-либо реальных шагов в рамках разрешения конфликта и позиция Киева вызывают у него разочарование.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков передал мысли Владимира Путина по поводу нынешней ситуации с урегулированием конфликта в Донбассе.
Глава государства разочарован обстановкой в регионе, заметил Песков в комментарии для журналистов после заседания российского президента с членами Совбеза РФ.
Он отметил, что Путина прежде всего расстраивает отсутствие каких-либо реальных шагов в рамках разрешения конфликта.
Ни минские, ни парижские договоренности Киев не выполняет, - объяснил Песков.
Пресс-секретарь главы государства также добавил, что в ходе встречи, кроме того, участники обсуждали ряд других международных проблем.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



102
Источник
Похожие новости
10 июля 2020, 13:00
ВСУ несут массовые потери в Донбассе: Горят боевики и танки
10 июля 2020, 03:00
"Ночной кошмар" для ПВО и угроза Курилам: Фото секретной японской ракеты случайно попали в Сеть
10 июля 2020, 01:00
Что не так в деле Фургала: Криминал сросся с властью или "конкретные пацаны" всех обманули?
10 июля 2020, 01:00
Задержание Фургала напомнило о трагедии с детьми в Хабаровском крае
10 июля 2020, 13:00
Украинцы разозлились из-за переезда Зеленского
10 июля 2020, 01:00
НАТО обоснуется в Чёрном море? Ждущая нападения Украина позвала "папу"
Новости партнеров
 
Выбор дня
10 июля 2020, 01:00
Доказано Китаем, подтверждено экспертами: Русская версия в деле MH17 рушится на глаза...
10 июля 2020, 13:00
ВСУ несут массовые потери в Донбассе: Горят боевики и танки
10 июля 2020, 03:00
"Ночной кошмар" для ПВО и угроза Курилам: Фото секретной японской ракеты сл...
10 июля 2020, 01:00
Что не так в деле Фургала: Криминал сросся с властью или "конкретные пацаны"...
10 июля 2020, 03:00
Русских солдат до сих пор с благодарностью вспоминают в Афганистане: Всё из-за США
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
05 июля 2020, 17:00
Нашлись новые доказательства уничтожения улик по MH17 Украиной
09 июля 2020, 10:00
"Макаревич, Парфёнов, Малышева…": Кто ещё из "светлоликих" сбежит из России
09 июля 2020, 02:00
"Россия потеряет больше всех": В ЕС хотят обложить все товары специальным налогом
05 июля 2020, 11:00
Названы места размещения "убийцы" Крымского моста
04 июля 2020, 15:00
Получили даже больше: поляки стрясли с "Газпрома" огромную сумму
05 июля 2020, 20:00
"Русский голос" за три дня поднял на уши поляков
04 июля 2020, 01:00
Настоящие уроки 75-летия Великой Победы, или Два еврея против
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.