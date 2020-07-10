Песков раскрыл мысли Путина по поводу Донбасса: Он недоволен

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков передал мысли Владимира Путина по поводу нынешней ситуации с урегулированием конфликта в Донбассе.

Глава государства разочарован обстановкой в регионе, заметил Песков в комментарии для журналистов после заседания российского президента с членами Совбеза РФ.

Он отметил, что Путина прежде всего расстраивает отсутствие каких-либо реальных шагов в рамках разрешения конфликта.

Ни минские, ни парижские договоренности Киев не выполняет, - объяснил Песков.

Пресс-секретарь главы государства также добавил, что в ходе встречи, кроме того, участники обсуждали ряд других международных проблем.