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Песков раскрыл глобальную проблему с "актом Родченкова"

17 ноября 2020, 19:30  •  108 • Политика
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва, безусловно, обратила внимание на принятый в США антидопинговый "акт Родченкова". Пресс-атташе указал на глобальную проблему, связанную не только с этим документом, а в целом с попытками США распространить свою юрисдикцию на другие страны.
Москва критически относится к любым попыткам Вашингтона распространить свою юрисдикцию на другие страны, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. К такой попытке он отнёс принятый в США "акт Родченкова".
Согласно этому документу, на организаторов схем нарушения антидопинговых правил на международных спортивных соревнованиях будут налагать экстерриториальную уголовную ответственность.
"Безусловно, мы обратили на это внимание, и вы знаете, что не только в контексте именно этого документа - и в целом мы критически относимся к любым попыткам США распространить свою юрисдикцию на другие страны", - подчеркнул Песков в разговоре с журналистами.
По его словам, Кремль не устраивает такая трансграничная практика и кроме обеспокоенности она ничего не вызывает.

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