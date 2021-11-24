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Песков пятью словами оценил призыв врачей к противникам вакцинации

24 ноября 2021, 14:45  •  157 • Политика
Дмитрию Пескову хватило пяти слов, чтобы оценить призыв врачей к противникам вакцинации. "В курсе, оцениваем очень положительно", - сказал представитель Кремля.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил инициативу врачей, пригласивших противников обязательной вакцинации от коронавируса побывать в "красных зонах". В том числе, обращение было адресовано политикам, выступавших против требования с трибуны Госдумы.
Песков на вопрос, в курсе ли Кремль подобного письма, ответил коротко: "В курсе, оцениваем очень положительно".
А после добавил, что Россия в вопросе принятия или непринятия правил вакцинации схожа с другими странами мира. Есть люди, поддерживающие прививки. Есть те, кто не хочет прививаться. Есть и покупающие поддельные сертификаты о вакцинации, а это преступление:
Вот именно к таким людям и обращен призыв наших героев-врачей, тех врачей, которые уже два года борются с ковидом, спасают наши жизни, - сказал Дмитрий Песков, объединив ряд перечисленных групп.
По мнению Дмитрия Пескова, количество противников вакцинации не так велико.

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