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Песков: Путин проводит международную политику, руководствуясь интересами страны

20 октября 2019, 15:54  •  27 • Политика

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 20 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин осуществляет международную политику, ориентируясь, в первую очередь, на интересы граждан России. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" в воскресенье.

"Ведя мировые дела, осуществляя международную политику, наш президент руководствуется, прежде всего, интересами наших внутренних дел, то есть интересами наших людей", - сказал Песков.

Пресс-секретарь президента отметил, что "очень много конкретных контрактов подписывается, конкретных документов".

Владимир Путин 14 и 15 октября посетил с государственными визитами Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты. По итогам состоявшихся переговоров были подписаны документы о сотрудничестве с этими странами в различных областях. В частности, как сообщалось, Россия и ОАЭ подписали соглашения на общую сумму $1,4 млрд.

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