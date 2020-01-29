Песков: Путин "ничего не думает" о переименовании президента в "верховного правителя"

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. У президента России Владимира Путина нет никакой позиции относительно идеи переименовать название должности главы государства и заменить его на "верховный правитель". Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя озвученную ранее инициативу.

"Пока это все идет в режиме дискуссии, это новая инициатива, - отметил он. - Президент Путин ничего не думает по этому поводу".

"В ходе дискуссии, в ходе работы этой комиссии (рабочей группы по подготовке проекта поправок в Конституцию - прим. ТАСС) поступает очень много предложений, в этом, собственно, и заключается цель дискуссии - собрать мнения", - сказал представитель Кремля. Он напомнил, что "глава государства выдвинул свою инициативу [о внесении поправок в Конституцию], и уже далее в абсолютно свободном режиме в комиссию поступают точки зрения дополнительного характера". "Потом в результате обсуждения, естественно, какие-то [идеи] будут отсеиваться, какие-то приниматься, какие-то нет, и отсюда появится уже искомый итог работы комиссии", - отметил Песков.

Как сообщил ранее сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений по изменениям в Конституции, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, среди поступающих на рассмотрение группы идей - переименование должности главы государства на "верховный правитель". Такое предложение неоднократно звучало от лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который считает, что нужно отказаться от иностранных заимствований в названиях государственных должностей в РФ.