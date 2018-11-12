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Песков: Путин и Порошенко не пересекались в Париже

12 ноября 2018, 17:24  •  76 • Украина
Президент России Владимир Путин в ходе визита в Париж 11 ноября не пересекался с лидером Украины Петром Порошенко. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
 
©Пресс-служба Президента РФ
 

«Насколько мне известно, не было. Они не пересеклись», — ответил Песков на вопрос, были ли у Путина и Порошенко контакты, что называется, на ходу.

Ранее сообщалось, что лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп поприветствовали друг друга во время рабочего завтрака в Париже.

Песков уточнил, что возможности провести обстоятельную беседу у российского и американского президентов не было.

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