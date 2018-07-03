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Песков: Путин готов встретиться с Трампом с глазу на глаз

03 июля 2018, 14:54  •  64 • В России

Минувшей ночью в американских СМИ прошла информация о том, что на встрече в верхах, которая пройдет в Хельсинки 16 июля, Дональд Трамп и Владимир Путин могут встретиться тет-а-тет...

- Действительно, мы не исключаем, что если будет подтверждена предварительная договоренность, предварительное понимание, сначала состоится встреча двух президентов - Путина и Трампа с глазу на глаз, - сказал Дмитрий Песков журналистам во вторник, 3 июля.

Отвечая на вопрос - подходит ли такая форма общения Российскому президенту, - Песков заметил:

- Абсолютно подходит, вы знаете, что Владимир Путин комфортно себя чувствует в любых форматах, которые комфортны его собеседникам.

Журналисты спросили у Дмитрия Пескова - как в Кремле оценивают изменения в риторике США по отношению к европейским партнерам и НАТО. (Речь о призыве Трампа к НАТО увеличить расходы на оборону. - А.Г.)

- Это вопрос, скорее, для обсуждения в рамках самой организации НАТО, - ответил пресс-секретарь. - НАТО - это дитя эпохи конфронтации, и это организация, которая создана для целей конфронтации, и она полностью заточена под эти задачи. Это определяет смысл существования этой организации... Мы видим процесс постепенного приближения военной инфраструктуры НАТО к нашим границам. Наша позиция в отношении этого процесса хорошо известна, она не претерпела каких-либо изменений.

И еще журналисты спросили у Пескова - будет ли Владимир Путин встречаться с конгрессменами из США, которые находятся сейчас в Москве, и что Российская сторона ожидает от их визита?

- Лучше спрашивать это у моих коллег - наших законодателей, которые являются непосредственными визави, - сказал представитель Кремля. - Но еще раз повторяю, мы весьма удовлетворены, что такой приезд состоялся, что сейчас осуществляются интенсивные контакты в Москве, ибо мы убеждены, что межпарламентские связи являются одной из важнейших составляющих комплекса двусторонних отношений, состояние которых сейчас оставляет желать лучшего...

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