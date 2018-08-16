Песков: проведение саммита Россия — Турция — Иран в сентябре прорабатывается

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что прорабатывается встреча лидеров Турции, России и Ирана по ситуации в Сирии в начале сентября.

«Возможность проведения очередной трёхсторонней встречи в начале сентября, в первой декаде, прорабатывается. Есть соответствующие намётки. После того как будут окончательно согласованы по дипломатическим каналам графики трёх президентов, мы сообщим», — сказала Песков.

При этом он уточнил, что встреча лидеров России, Турции, Франции и ФРГ пока не согласована.

Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в Стамбуле 7 сентября пройдёт встреча лидеров Турции, России, Германии и Франции.