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Песков: проведение саммита Россия — Турция — Иран в сентябре прорабатывается
16 августа 2018, 13:24 • 64 • Украина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что прорабатывается встреча лидеров Турции, России и Ирана по ситуации в Сирии в начале сентября.
РИА Новости
«Возможность проведения очередной трёхсторонней встречи в начале сентября, в первой декаде, прорабатывается. Есть соответствующие намётки. После того как будут окончательно согласованы по дипломатическим каналам графики трёх президентов, мы сообщим», — сказала Песков.
При этом он уточнил, что встреча лидеров России, Турции, Франции и ФРГ пока не согласована.
Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в Стамбуле 7 сентября пройдёт встреча лидеров Турции, России, Германии и Франции.
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