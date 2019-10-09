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Песков прокомментировал заявление Лукашенко о Донбассе

09 октября 2019, 02:24  •  86 • Политика
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 8 октября прокомментировал слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что ситуация в Донбассе — конфликт России и Украины.
«Не важно, кто кого кем считает, важно, кто готов выполнять взятые на себя обязательства, а кто не готов», — приводит ТАСС слова Пескова. По словам пресс-секретаря, главное — это помочь Украине справиться с жизненно важной для нее проблемой.
Представитель Кремля также напомнил, что в Москве не согласны с мнением о том, что Россия является участницей этого конфликта. Он подчеркнул, что Москва не была и не будет стороной противостояния в Донбассе.
Ранее в этот же день сообщалось, что Александр Лукашенко в ходе выступления на международном форуме «Минский диалог» заявил, что в Донбассе с 2014 года между Россией и Украиной идет конфликт, урегулировать который возможно путем более тесных переговоров двух стран. При этом белорусский лидер призвал Запад принять более активное участие в разрешении конфликта в Донбассе. По его словам, президента Украины Владимира Зеленского фактически оставили один на один с этой проблемой. Если нормандская четверка чего-то стоит, «давно надо было собраться и что-то решать», подчеркнул Лукашенко.
В конце сентября Лукашенко заявил о готовности ввести миротворцев в Донбасс и взять под свой контроль участок украинско-российской границы. В том же месяце он заявлял, что конфликт на юго-востоке Украины невозможно будет урегулировать без участия США.
Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине. Жители региона выступили против новой власти и объявили о своей независимости, позднее объединившись в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики. Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию (АТО), в 2018 году сменив ее на операцию объединенных сил (ООС).
Лидеры стран «нормандской четверки» — России, Украины, Германии и Франции — в ходе встречи в Минске в 2015 году разработали комплекс мер, направленных на урегулирование конфликта на юго-востоке Украины.

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