Песков прокомментировал запись разговора Путина с Порошенко

Петр Порошенко и Владимир Путин. Фото: Утро.ру

Заискивания экс-главы Незалежной перед российским коллегой неприятно поразили украинцев

Разговоры лидеров стран ведутся в закрытом режиме. На это указал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в четверг, 9 июля, комментируя появившуюся в интернете аудиозапись переговоров Владимира Путина и Петра Порошенко.

Он отметил, что лично запись не слышал, но усомнился в ее достоверности.

"Вообще-то, эти разговоры проходят в закрытом режиме, поэтому я не знаю, как там могли сделать запись", – передает РИА "Новости" слова Пескова.

Ранее депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач обнародовал аудиозапись разговора двух мужчин. По словам нардепа, это беседа президентов РФ и Украины Путина и Порошенко от 30 апреля 2015 г., которую смогли заполучить украинские журналисты, пишет RT.

На записи мужчина с голосом Порошенко очень вежливо отвечает на вопросы собеседника с голосом Путина. "Рад слышать", "Если будет Ваше желание", "Готов посмотреть", – повторяет он.

Украинские пользователи Сети отметили, что эта телефонная беседа, если ее факт подтвердится, проходила всего через пару месяцев после противостояния ВСУ ополченцам Донбасса в Дебальцево, где армия Незалежной понесла большие потери. Тогда на камеру Порошенко делал заявления в адрес России совсем в другом тоне, передает "Царьград".

На днях Порошенко уже влип в неприятную историю, когда с экрана телевизора пытался отрицать, что поздравлял Путина с Днем России 12 июня 2014 г., но его публично разоблачили.

В мае Андрей Деркач обнародовал другую аудиозапись, на которой экс-президент Порошенко получает указания высокопоставленных представителей США. В частности, от Порошенко требовали замять обвинения против сына Джо Байдена. Результатом переговоров стала отставка генпрокурора в Киеве.