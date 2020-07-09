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Песков прокомментировал запись разговора Путина с Порошенко

09 июля 2020, 16:00  •  179 • Политика
Петр Порошенко и Владимир Путин. Фото: Утро.ру
Заискивания экс-главы Незалежной перед российским коллегой неприятно поразили украинцев
Разговоры лидеров стран ведутся в закрытом режиме. На это указал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в четверг, 9 июля, комментируя появившуюся в интернете аудиозапись переговоров Владимира Путина и Петра Порошенко.
Он отметил, что лично запись не слышал, но усомнился в ее достоверности.
"Вообще-то, эти разговоры проходят в закрытом режиме, поэтому я не знаю, как там могли сделать запись", – передает РИА "Новости" слова Пескова.
Ранее депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач обнародовал аудиозапись разговора двух мужчин. По словам нардепа, это беседа президентов РФ и Украины Путина и Порошенко от 30 апреля 2015 г., которую смогли заполучить украинские журналисты, пишет RT.
На записи мужчина с голосом Порошенко очень вежливо отвечает на вопросы собеседника с голосом Путина. "Рад слышать", "Если будет Ваше желание", "Готов посмотреть", – повторяет он.
Украинские пользователи Сети отметили, что эта телефонная беседа, если ее факт подтвердится, проходила всего через пару месяцев после противостояния ВСУ ополченцам Донбасса в Дебальцево, где армия Незалежной понесла большие потери. Тогда на камеру Порошенко делал заявления в адрес России совсем в другом тоне, передает "Царьград".
На днях Порошенко уже влип в неприятную историю, когда с экрана телевизора пытался отрицать, что поздравлял Путина с Днем России 12 июня 2014 г., но его публично разоблачили.
В мае Андрей Деркач обнародовал другую аудиозапись, на которой экс-президент Порошенко получает указания высокопоставленных представителей США. В частности, от Порошенко требовали замять обвинения против сына Джо Байдена. Результатом переговоров стала отставка генпрокурора в Киеве.

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