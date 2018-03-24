Песков прокомментировал задержание Савченко

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал задержание и арест депутата Верховной рады Украины Надежды Савченко.

«Сегодня европейские лидеры продолжают общение. Очень интересно, будет ли сегодня до конца дня принято какое-то заявление к властям в Киеве с требованием дать свободу Савченко. Давайте посмотрим», — приводит слова Пескова телеканал «Мир».

Пресс-секретарь главы государства также назвал полной чушью версию, что якобы Савченко была завербована Кремлём в российской тюрьме.

«Это, наверное, версия британцев, Великобританией озвученная? Они любят озвучивать такие версии. Естественно, это полная чушь. Скажем так, Савченко — это глубоко внутреннее дело Украины», — подчеркнул он.

Ранее глава народного совета самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин в беседе с ФАН прокомментировал задержание Савченко.

23 марта Шевченковский суд Киева арестовал Савченко до 20 мая. Нардеп объявила голодовку.