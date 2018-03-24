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Песков прокомментировал задержание Савченко
24 марта 2018, 12:09 • 178 • Украина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал задержание и арест депутата Верховной рады Украины Надежды Савченко.
Надежда Савченко Reuters
«Сегодня европейские лидеры продолжают общение. Очень интересно, будет ли сегодня до конца дня принято какое-то заявление к властям в Киеве с требованием дать свободу Савченко. Давайте посмотрим», — приводит слова Пескова телеканал «Мир».
Пресс-секретарь главы государства также назвал полной чушью версию, что якобы Савченко была завербована Кремлём в российской тюрьме.
«Это, наверное, версия британцев, Великобританией озвученная? Они любят озвучивать такие версии. Естественно, это полная чушь. Скажем так, Савченко — это глубоко внутреннее дело Украины», — подчеркнул он.
Ранее глава народного совета самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин в беседе с ФАН прокомментировал задержание Савченко.
23 марта Шевченковский суд Киева арестовал Савченко до 20 мая. Нардеп объявила голодовку.
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