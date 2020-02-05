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Песков прокомментировал высказывание Путина о поправках в Конституцию
05 февраля 2020, 15:54 • 78 • Политика
Предлагаемые поправки в Конституцию России призваны сделать так, чтобы система отвечала уровню развития, тем ожиданиям, которые вызревают в обществе. Об этом заявил журналистам в среду, 5 февраля, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать необходимость внесения изменений в Основной закон страны.
Комментируя заявление российского лидера Владимира Путина о том, что предлагаемые изменения в Конституцию «продиктованы жизнью» и некоторые вещи «не работают так, как должны работать», Песков напомнил о ситуации с индексацией пенсий. По его словам, зафиксированная в законодательстве норма об индексации этих выплат в отдельные годы может не применяться, а закрепление в Основном законе не позволит отменять индексацию.
Отвечая на вопрос, почему Путин считает, что если скорректировать Основной закон, то произойдут изменения, Песков отметил, что президент выступил с тем, чтобы «улучшить систему с учетом уровня ее развитости». «Цель одна — по-прежнему идти по пути развития социально ориентированного государства, это раз, и второе — обеспечить качественное развитие, совершенствование государственной системы», — сказал пресс-секретарь.
В ходе встречи с общественностью 4 февраля Путин заявил, что поправки, предложенные им в Конституцию, «продиктованы просто жизнью». Он пояснил, что на встрече во вторник некоторые вопросы задавали по сферам, в которых они специализируются и хотят улучшить ситуацию. По словам российского лидера, «то же самое с теми поправками», которые он предложил.
Политик также добавил, что благодаря его опыту работы президентом и премьер-министром он понял, что некоторые вещи «не работают так, как должны работать».
Президент России предложил внести изменения в Основной закон страны в ходе послания Федеральному собранию 15 января. В тот же день он подписал указ о создании рабочей группы, в которую вошли 75 человек из разных сфер. Проект закона о поправках в Госдуму Путин внес 20 января.
За каждую из инициатив российский лидер предложил проголосовать гражданам страны.
Госдума одобрила в первом чтении законопроект о поправке в Основной закон 23 января. Второе чтение назначено на 11 февраля.
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