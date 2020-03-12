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Песков прокомментировал возможный перенос голосования по поправкам в Конституцию
12 марта 2020, 15:35 • 74 • Политика
Никаких рекомендаций и обсуждений по поводу возможного переноса голосования по поправкам в Конституцию или его отмены нет. Об этом в четверг, 12 марта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, ЦИК готовится к голосованию, продолжает разъяснительную работу. «Мы все вместе внимательно, особенно штаб правительства, следим за развитием ситуации», — сказал он.
Ситуация в России с коронавирусом далека от эпидемии, подчеркнул Песков. Но специалисты должны объяснять, какие именно должны быть режимы при такой ситуации.
Ранее Песков сообщил журналистам об отсутствии в настоящий момент решений или рекомендаций о каких-либо ограничениях парада Победы или мероприятий, посвященных 75-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Ранее в четверг председатель правительства РФ Михаил Мишустин рассказал, что угроза распространения коронавируса в России сведена к минимуму. Как он уточнил, принимаемые властями РФ меры проводятся в целях упреждения инфекции.
Накануне ВОЗ заявила, что в ближайшие дни и недели ожидает увеличения количества погибших в затронутых вирусом странах.
Эпидемия вируса SARS-CoV-2 началась в китайском городе Ухане. Инфекция вызывает тяжелую пневмонию COVID-19.
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