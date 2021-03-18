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Песков прокомментировал возможное переназначение Памфиловой в ЦИК

18 марта 2021, 14:45  •  74 • Политика
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос о том, войдет ли глава Центризбиркома Элла Памфилова в новый состав ЦИК по квоте главы государства.
Как отметил представитель Кремля, пока соответствующий президентский документ не выпущен.
«Как только мы его выпустим, вы узнаете о решении президента», — добавил Песков.
Полномочия действующего состава Центризбиркома заканчиваются в марте. Комиссия состоит из 15 членов, пять из них назначаются президентом России, пять — Совфедом, пять — Госдумой. Срок полномочий членов ЦИК составляет пять лет.
Памфилову на должность председателя Центризбиркома назначили 28 марта 2016 года.
6 ноября президент России Владимир Путин на встрече с Памфиловой заявил, что избирательная кампания в 2020 году прошла на высшем уровне и с легитимным результатом. Российский лидер поблагодарил ее и всех работников избирательных комиссий за работу.

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