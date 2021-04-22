Песков прокомментировал состояние внешней угрозы в РФ и Белоруссии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что России и Белоруссии придется привыкнуть к жизни в условиях агрессивной, враждебной и недружелюбной окружающей среды. Об этом он сообщил в среду, 21 апреля, в прямом эфире телеканала «Беларусь 1» на программе «Постоянная политика. Плюс».

«Нам, собственно, просто нужно привыкнуть жить в состоянии внешней угрозы, в состоянии, когда внешняя окружающая среда агрессивная, враждебна и недружелюбна», — сообщил пресс-секретарь российского лидера.

19 апреля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал планы по попытке государственного переворота в Белоруссии. По его словам, эти намерения можно охарактеризовать как деструктивные, и они свидетельствуют о большой опасности.

О задержании группы людей, готовивших покушение на него и его детей, Лукашенко сообщил 17 апреля. На следующий день ФСБ показала оперативную видеосъемку задержания в одном из ресторанов Москвы подозреваемых в организации заговора Зенковича и политолога Александра Федуты. В отношении задержанных, а также против лидера оппозиционной Партии БНФ Григория Костусева было возбуждено уголовное дело.

В этот же день КГБ Белоруссии заявил о связи Зенковича со спецслужбами США. 19 апреля пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявлял, что планы по попытке госпереворота в Белоруссии абсолютно деструктивные.

Также 17 апреля в США заявили, что подозрения в причастности Соединенных Штатов к покушению на Лукашенко безосновательны.