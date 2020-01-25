Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Песков заявил об отсутствии конкретной даты встречи Путина и Лукашенко
"Польша проиграла Путину": Варшаве не удалось переписать историю на св...
"Смертность 9-10%": Доктор Мясников рассказал, стоит ли жителям России...
Дело Бузины. 1.
Главная / Политика

Песков прокомментировал сообщения об отставке Суркова

25 января 2020, 14:39  •  336 • Политика

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Указа об отставке помощника президента России Владислава Суркова нет, заявил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Никаких указов насчет отставки Суркова нет, такой информацией я не располагаю", - сказал он, комментируя слова российского эксперта, директора Центра политической конъюнктуры Алексея Чеснакова, который в своем Telegram-канале написал в субботу, что помощник президента РФ Владислав Сурков "ушел с государственной службы" "в связи со сменой курса на украинском направлении".

Песков отметил, что Москва не меняла свою политику относительно ситуации на Украине. "Что касается якобы изменения политики по ситуации на Украине, это не соответствует действительности и отражает лишь личную точку зрения того, кто об этом говорит", - сказал он.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



336
Источник
Похожие новости
25 января 2020, 03:39
Поклонская против "барина из Чувашии": Депутат займётся законопроектом о наказании чиновников-хамов
25 января 2020, 10:09
Не будем защищать историю - не сможем отстоять границы: Безпалько поддержал идею изменить преамбулу Конституции
25 января 2020, 00:24
"Везде грязь и тарарам, наболело": Малофеев расшифровал предложение Путина собраться основателям ООН
25 января 2020, 03:39
Надбавка "за сложность": Полицейские и росгвардейцы Москвы и Петербурга получили бонус от правительства
24 января 2020, 21:09
"Нельзя немного позаигрывать с дьяволом": Смирнов о задержанной за наркотики гражданке Израиля
25 января 2020, 03:39
"Голосуйте сколько угодно, мы не уйдём!": Три стадии американской демократии в Ираке
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
21 января 2020, 14:54
Новейшая российская РЛС засекла «стелс»-истребители F-35, делаем выводы
20 января 2020, 19:24
"Грядёт большая война": В изменениях Конституции России усмотрели "захват" Украины. Прилепин ответил всего двумя словами
24 января 2020, 08:09
"Хозяева надоели?" "Повальная резня" в Инджирлике встревожила турков
20 января 2020, 12:54
"Вы ещё не поняли - это преемник": Появление Медведева на Первом вызвало смятение у людей
20 января 2020, 22:39
Готовы к наступлению: Киев планирует «освободить» Донбасс
23 января 2020, 02:54
Американцы перехватывают патрули русских: Очередная стычка в Сирии спровоцировала пробку - СМИ
21 января 2020, 11:39
И Зеленский наш? Президент проговорился: Украины нет
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.