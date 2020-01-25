Песков прокомментировал сообщения об отставке Суркова

"Никаких указов насчет отставки Суркова нет, такой информацией я не располагаю", - сказал он, комментируя слова российского эксперта, директора Центра политической конъюнктуры Алексея Чеснакова, который в своем Telegram-канале написал в субботу, что помощник президента РФ Владислав Сурков "ушел с государственной службы" "в связи со сменой курса на украинском направлении".

Песков отметил, что Москва не меняла свою политику относительно ситуации на Украине. "Что касается якобы изменения политики по ситуации на Украине, это не соответствует действительности и отражает лишь личную точку зрения того, кто об этом говорит", - сказал он.