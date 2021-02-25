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Песков прокомментировал сообщения о вероятности досрочных выборов в Госдуму

25 февраля 2021, 13:10  •  84 • Политика
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в администрации главы государства не ведется разговоров о возможных досрочных выборах в Госдуму.
Накануне лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что нижняя палата парламента может быть распущена в конце марта, а выборы могут провести в конце июня. По его словам, досрочные выборы в ГД целесообразны на фоне эпидемиологической ситуацией с коронавирусом. Депутат выразил уверенность, что летом ситуация с эпидемией будет лучше, чем осенью.
По словам Пескова, он ознакомлен с заявлениями Жириновского, однако об обсуждении досрочных выборов ему неизвестно.
«Мне неизвестно о таких активных разговорах, я слышал высказывания Владимира Вольфовича, но об активности разговоров ничего не известно. И в администрации президента таких разговоров не ведется», — подчеркнул представитель Кремля на брифинге 25 февраля.
Выборы депутатов Госдумы VIII созыва должны состояться в единый день голосования 19 сентября.

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