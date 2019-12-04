Песков прокомментировал сообщения о переехавших в «ТамТам» террористах

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рекомендовал обратиться в компанию-провайдер отечественного мессенджера «ТамТам», комментируя возможность связи сервиса с российскими спецслужбами и вероятное его использование террористами, причастными к теракту в Лондоне.

«С чего вы считаете, что этот вопрос нужно задавать Кремлю? С чего вы взяли, что «ТамТам» контролируют российские спецслужбы? Причем тут Кремль, [президент России Владимир] Путин — ответьте на вопрос», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов 4 декабря, можно ли предположить, что теракт в Лондоне пропустили российские спецслужбы.

Журналист уточнил, что, когда блокировали мессенджер Telegram, была агитация за «ТамТам» — отсюда предположение, что новый мессенджер, вероятно, контролируют спецслужбы.

«Вот. Вот это правильная постановка. Говорите лучше как англичане — хайли лайкли (highly likely от англ. — «весьма вероятно». — Ред.). Я рекомендую вам обратиться к компании-провайдеру», — заключил пресс-секретарь.

О том, что «Исламское государство» (ИГ, террористическая группировка, запрещена в России) после массовой блокировки своих каналов в Telegram переключилось на российский «ТамТам», сообщило 3 декабря издание Insider со ссылкой на бельгийского эксперта по джихадистским группировкам Питера Вана Остайена. Он отметил, что заявление ИГ об ответственности за теракт в Лондоне на мосту 29 ноября появилось в «ТамТам» раньше, чем в Telegram.

Отмечается, что администрация Telegram вместе с правоохранительными органами европейских стран проводила операции по блокировке аккаунтов, связанных с терроризмом. Последняя из них прошла в конце ноября.

Эксперт резюмирует, что переезд боевиков в «ТамТам» — ненадолго, поскольку администрация сервиса начала их блокировать. По его данным на 3 декабря, из 50 каналов джихадистских группировок и их сторонников, на которые он был подписан в указанном мессенджере, чтобы следить за их действиями, незаблокированными остались только два.

30 ноября стало известно, что «Исламское государство» взяло на себя ответственность за атаку на Лондонском мосту. Отмечалось, что нападение стало ответом странам, которые являются частью коалиции, борющейся с джихадистами. Однако доказательства причастности ИГ к нападению боевики не предоставили.

Мужчина напал на прохожих с ножом, в результате чего ранения получили не менее пяти человек, двое из которых скончались. Полиция застрелила преступника и назвала инцидент терактом. Позже стала известна личность совершившего атаку — это 28-летний житель графства Стаффордшир Усман Хан, который ранее привлекался к уголовной ответственности за связи с террористическими организациями и подготовку взрыва на Лондонской фондовой бирже.

TamTam был запущен в 2017 году Mail.Ru Group и рекламировался как альтернатива Telegram, который начали блокировать в России весной 2018 года.