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Песков прокомментировал слова Трампа об участии РФ в G7

08 июня 2018, 16:24  •  85 • Политика

ТЯНЬЦЗИНЬ, 8 июня. /ТАСС/. Россия концентрирует свое внимание в большей степени на иных форматах, нежели Группа семи. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что Россию следует вновь пригласить в G7.

"Мы делаем акцент на других форматах", - сказал Песков ТАСС.

Ранее на этой неделе Песков отмечал, что "актуальность этого образования [G7] для российской стороны с годами падает, снижается, потому что в изменяющейся политической и экономической обстановке стремительно возрастает значение и актуальность таких форматов, как "Большая двадцатка", где Россия принимает активное участие". При этом он отказался от гипотетических рассуждений о том, согласится ли Россия вернуться к формату G8 (G7 плюс Россия), если ей это предложат.

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