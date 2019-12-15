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Песков прокомментировал слова Пристайко о возможном вводе контингента ООН в Донбасс

15 декабря 2019, 10:24  •  147 • Политика

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Киев пока формально не выдвигал никаких новых инициатив относительно размещения миссии ООН в Донбассе. Об этом ТАСС в воскресенье заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова главы МИД Украины Вадима Пристайко о том, что Киев может вернуться к идее ввода контингента ООН в неподконтрольные ему районы Донбасса.

"Пока формально никаких новых инициатив не высказывалось", - сказал Песков в ответ на вопрос, как Москва отнеслась бы к такому предложению Киева.

Пристайко заявил в субботу в эфире телеканала "Украина", что Киев может вернуться к идее ввода контингента ООН в неподконтрольные ему районы Донбасса, если руководство Украины признает, что урегулирование конфликта на базе минских соглашений не приносит результатов. По словам министра, он готов дать соответствующую рекомендацию президенту страны Владимиру Зеленскому.

В сентябре 2017 года президент России Владимир Путин высказал идею размещения на линии соприкосновения в Донбассе охранной миссии ООН для обеспечения безопасности наблюдателей ОБСЕ. Чуть позже он отметил, что миссия могла бы находиться и в других районах Донбасса, где работает ОБСЕ. В Киеве с этим форматом не согласились, заявив о необходимости размещения миссии на всей территории региона, включая участок границы с РФ, причем не с функциями охраны наблюдателей ОБСЕ, а с целью разоружения сил республик и создания временной администрации.

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