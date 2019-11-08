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Песков прокомментировал слова Макрона о сценариях развития России

08 ноября 2019, 19:24  •  204 • Политика
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 8 ноября прокомментировал заявление французского лидера Эммануэля Макрона о трех возможных сценариях развития России.
По его словам, президент Франции продемонстрировал вдумчивый подход, который импонирует российской стороне и, в том числе, российскому президенту Владимиру Путину, который высоко ценит контакты с Макроном.
«Но, конечно, сценарий нашего развития — это тот сценарий, который выбирает президент, которому люди на выборах делегировали право выбора этого сценария развития», — подчеркнул Песков.
От также отметил, что озвученные Макроном варианты «выгодно отличаются от разных поверхностных и русофобских апокалиптических сценариев, которые нередко можно прочитать и услышать в разных экспертных кругах». Песков добавил, что внешняя политика, проводимая российским правительством, содержит все элементы, упомянутые французским лидером: открытость России к сотрудничеству со странами Европы, Африки, Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии, а также ее ориентированность на добрые и взаимовыгодные взаимоотношения.
7 ноября в интервью британскому журналу The Economist Макрон заявил, что первым вариантом развития России является возможность восстановить статус супердержавы, используя собственные силы. При этом, по словам французского лидера, стране не хватает экономической мощности и численности населения.
Вторым сценарием Макрон назвал развитие России по евразийской модели, однако здесь Москву уже опередил Пекин, который является лидером на этом пути. Третий вариант — сбалансированное сотрудничество с Европой. Несмотря на то что российский президент Владимир Путин выступает против расширения НАТО и его приближения к российским границам, Макрон считает, что в Москве могут пересмотреть свое отношение.
Также французский лидер заявил о том, что намерен пересмотреть отношения с Россией. По его словам, восстановление диалога может занять не менее 10 лет.

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