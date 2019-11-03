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Песков прокомментировал ситуацию с транзитом газа через Украину

03 ноября 2019, 22:54  •  92 • Украина
Россия не отказывается от транзита газа через Украину, однако для этого Киев тоже должен идти навстречу Москве, заявил в эфире канала «Россия 1» пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
 
РИА Новости
 

«На неделе состоялись переговоры представителей «Газпрома», украинских коллег, представителей Еврокомиссии по украинскому транзиту. Упирается это всё в одно: нужно ли транзитировать через Украину? Ну конечно, нужно. Очевидно, что нужно. Это необходимо для самой Украины. Если не будет транзита, то ГТС Украины просто развалится», — цитирует Пескова Интерфакс.

По его словам, Россия будет обладать возможностями поставлять газ потребителям на Западе «за счёт других альтернативных маршрутов».

«Использует ли Россия это? Однозначно нет. Потому что президент Путин говорил, что мы не отказываемся от транзита через Украину», — отметил пресс-секретарь главы государства.

Ранее Национальный банк Украины не исключил снижения транзита российского природного газа через страну с около 90 млрд кубометров до 50 млрд кубометров в 2020 году, а также до 30 млрд кубометров с 2021 года.

Как заявил украинский премьер-министр Алексей Гончарук, Украина на переговорах с Россией по транзиту газа будет требовать заключения долгосрочного договора.

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