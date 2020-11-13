Песков прокомментировал санкции против РФ из-за Навального и ответ Москвы

Повод для введения санкций против России из-за инцидента с блогером Алексеем Навальным «более чем сомнительный». Об этом говорится в интервью пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Антону Красовскому, опубликованном на YouTube-канале RT.

«Повод для этих санкций был более чем сомнительный, санкции были беспрецедентные по сомнительному поводу включения в них представителей руководства администрации президента», — сказал он.

По словам Пескова, вряд ли кто-то мог ожидать, что Москва оставит без ответа санкции против РФ.

Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Москва приняла зеркальные меры в отношении руководящих лиц в администрациях канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона в ответ на антироссийские санкции из-за ситуации с блогером.

Евросоюз ввел санкции против Москвы из-за инцидента с Навальным 15 октября. Ограничения затронули в том числе директора ФСБ Александра Бортникова и первого замглавы администрации президента России Сергея Кириенко. В Кремле пообещали адекватный ответ на действия альянса.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске, больного госпитализировали. Врачам удалось стабилизировать его состояние, после чего блогера вывезли на лечение в берлинскую клинику Charite. Там врачи заявили об обнаружении у россиянина признаков интоксикации веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. При этом взятые в Омске анализы показывали отсутствие подобных веществ.

Правительство Германии заявило, что россиянина якобы отравили боевым отравляющим веществом из группы «Новичок». Однако доказательств этого приведено не было, запросы Москвы в ФРГ проигнорировали.