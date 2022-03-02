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Песков прокомментировал рост уровня доверия россиян к Путину

02 марта 2022, 15:55  •  69 • Политика
Кремль ощущает рост уровня доверия населения к президенту России Владимиру Путину. Об этом 2 марта заявил на брифинге официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Стараемся не комментировать результаты социологических исследований. Но уровень поддержки президента и его действий очень высок, нам известно. Мы это чувствуем. Мы видим реакцию наших парламентариев еще до того, как были признаны республики. Уровень поддержки президента действительно высок, подобное единение в такой нелегкий ответственный момент очень важно», — заявил Песков.
Пресс-секретарь президента также подчеркнул, что Путин черпает силы именно в поддержке со стороны россиян.
«Путин всегда чувствует людей, граждан. Он опирается на их поддержку и черпает силы в этой поддержке», — заключил Песков.
1 марта опрос фонда «Общественное мнение» показал, что доверие россиян к Путину за неделю выросло с 60 до 71%. Исследование проводилось после признания Россией независимости Луганской и Донецкой народных республик.
Кроме того, по данным исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения, которые были опубликованы 28 февраля, большинство опрошенных россиян поддерживают решение о спецоперации на Донбассе. Опрос показал, что операцию по демилитаризации Украины скорее поддерживают 68% россиян, против нее высказались 22%, затруднились с ответом 10%. А 26% считают, что цель операции — защитить русскоязычное население Луганской и Донецкой народных республик.
Обстановка в Донбассе обострилась 17 февраля. В ДНР и ЛНР сообщили об интенсивных обстрелах со стороны украинских силовиков, в том числе из тяжелого вооружения. Республики объявили всеобщую мобилизацию и эвакуацию мирных жителей на территорию России.
21 февраля Путин подписал указы о признании независимости Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР). Также президент РФ и главы обеих республик Леонид Пасечник и Денис Пушилин подписали договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи, которые на следующий день были ратифицированы самими республиками и Москвой.
Утром 24 февраля российский лидер Владимир Путин в своем специальном телеобращении заявил, что в Донбассе будет проведена специальная операция с целью защиты мирного населения. После этого президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в ударе по военной инфраструктуре страны и ввел военное положение на всей украинской территории. Позже было объявлено о разрыве дипотношений с РФ.
С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта.
Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».
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