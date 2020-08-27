Песков прокомментировал проверку МВД ситуации с Навальным

Проверка со стороны российского МВД в связи с госпитализацией в Омске блогера Алексея Навального — это ежедневная работа правоохранительных органов. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, подчеркнув, что эта проверка не находится на контроле у главы государства.

«Нет, не находится на контроле у президента. Сейчас выполняются доследственные проверки, доследственные действия, это из категории ежедневной работы наших следственных и правоохранительных органов», — сказал Песков в ответ на вопрос журналистов.

Ранее в этот же день в пресс-служба управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу сообщила, что в ходе доследственной проверки правоохранители не обнаружили сильнодействующих либо наркотических веществ.

Полицейские осмотрели в Томске гостиничный номер, в котором проживал оппозиционер, а также изъяли более 100 предметов по маршруту его передвижения. Они могут иметь значение для следствия. Кроме того, стражи порядка проанализировали данные систем видеонаблюдения.

Навальный почувствовал себя плохо во время рейса Томск–Москва 20 августа. Самолет совершил экстренную посадку в Омске. Блогера госпитализировали в больницу скорой медицинской помощи № 1. По словам главврача этой больницы Александра Мураховского, основным диагнозом больного является нарушение обмена веществ.

22 августа Навального доставили на лечение в берлинскую клинику Charite, где в ходе клинического осмотра у Навального обнаружили интоксикацию субстанцией из группы веществ ингибиторов холинэстеразы. Конкретное отравляющее вещество неизвестно, но его воздействие на организм якобы «доказано несколько раз». Больного лечат противоядием атропин.

В свою очередь, главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев заявил, что в омской больнице скорой медицинской помощи № 1, в которую изначально поступил Навальный, ингибиторы холинэстеразы не были выявлены в ходе его обследования. Врачи омской больницы выразили готовность предоставить клинике Charite образцы биоматериалов блогера.