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Песков прокомментировал предложение разместить миротворцев РФ в Карабахе

15 октября 2020, 21:05  •  78 • Политика
Размещение миротворцев или наблюдателей в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике возможно только с согласия Армении и Азербайджана, заявил в четверг, 15 октября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Первостепенный вопрос здесь, готовы ли на это противоборствующие стороны, а именно Азербайджан и Армения. Любое размещение любых миротворцев, наблюдателей, кого бы то ни было, возможно только с согласия обеих сторон», — сказал представитель Кремля.
Днем ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал разместить российских наблюдателей в НКР. В то же время министр отметил, что решение остается за Баку и Ереваном.
9 октября по итогам переговоров, состоявшихся в Москве по инициативе российской стороны, Азербайджан и Армения условились о прекращении огня с 12:00 по местному времени (11:00 мск) 10 октября в гуманитарных целях для обмена пленными и телами погибших.
Кроме того, стороны договорились при посредничестве сопредседателей минской группы ОБСЕ приступить к субстантивным переговорам для скорейшего достижения мирного урегулирования ситуации в самопровозглашенной НКР и подтвердили неизменность формата процесса переговоров.
Однако уже 10 октября минобороны Армении сообщило о применении азербайджанскими вооруженными силами беспилотников на линии соприкосновения в Карабахе и о гибели еще 28 военнослужащих НКР.
Пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян написала в Facebook, что в субботу азербайджанские вооруженные силы обстреляли ракетами села в окрестностях города Капан, есть жертвы и раненые.
Минобороны Азербайджана опровергло эту информацию, назвав ее провокацией, а также заявило об обстреле с армянской стороны территорий Тертерского и Агдамского районов вокруг Карабаха.
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября. Баку и Ереван, оспаривающие принадлежность региона, возложили ответственность за эскалацию конфликта друг на друга.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономия, в которой проживали в основном армяне, объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Баку потерял контроль над регионом.

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