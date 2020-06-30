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Песков прокомментировал появление соцопросов на тему поправок в Конституции

30 июня 2020, 15:00  •  74 • Политика
Существует много соцопросов на тему принятия поправок в Конституции и в отношении к выборам главы страны, заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков 30 июня.
«Существуют разные исследования, это одно из них, существуют разные показатели <...>. Мы относимся к этому как к огромному количеству других исследований, которые сейчас существуют», — сказал он в ответ на вопрос об исследовании Сергея Белановского.
На вопрос о том, почему было принято решение голосовать по всем поправкам в Конституцию единым пакетом, Песков отметил, что «была такая инициатива, которая была принята, и была утверждена именно такая модальность».
Очное голосование по поправкам в Конституцию проходит с 25 июня до 1 июля включительно. Поправки предполагают корректировку 22 глав Основного закона страны — в частности, предлагается внести в Конституцию гарантию МРОТа не ниже прожиточного минимума, индексацию пенсий и соцвыплат и финансовую поддержку семей с детьми.

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