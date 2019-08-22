Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Медведев рассказал о станках на уроках труда и жизни без компьютеров
Форт Брегансон – Путин и Макрон между Россией и Европой
"Перехитрил и заработал": Трамп рассказал, как Путин "надул"...
Тирасполь не готов обсуждать с Кишинёвом свой статус
Главная / Политика

Песков прокомментировал попытку Трампа купить Гренландию

22 августа 2019, 23:24  •  44 • Политика
Россия не считает своим делом попытку США приобрести Гренландию. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об оценке ситуации.
«Мы таким международным шопингом не занимаемся», — отметил он.
Песков подчеркнул, что вопрос связан с американо-датскими отношениями и, вероятно, в них «определенная черная кошка пробежала».
О намерении Трампа купить входящую в состав Дании на правах автономии Гренландию 16 августа написала газета The Wall Street Journal. Информацию позже подтвердил сам американский лидер. В Гренландии заявили, что остров не продается, но открыт к сотрудничеству в бизнесе.
В датской королевской семье намерение американского лидера оценили положительно и предложили спросить мнение жителей Гренландии.
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен понадеялась, что слова Трампа были шуткой. Однако президент США из-за этих слов отменил визит в Данию.
В прошлом Вашингтон не раз задумывался о покупке острова. Так, президент Гарри Трумэн после Второй мировой войны предлагал Дании за эту территорию $100 млн. Вопрос о приобретении Гренландии также поднимался Госдепартаментом в 1867 году.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



44
Источник
Похожие новости
22 августа 2019, 03:54
Лавров назвал нарушением обязательств ОБСЕ дискриминацию RT и Sputnik в Европе
22 августа 2019, 18:09
Россиянка Татьяна Валовая вступила в должность главы отделения ООН в Женеве
22 августа 2019, 00:39
Стиль "ковбоя" Трампа не по вкусу Европе: Эксперт о провальной попытке США купить Гренландию
22 августа 2019, 23:24
Песков напомнил о продолжении борьбы с террористами в Сирии
22 августа 2019, 23:24
"Ну, ффффффссссссё": Соловьёв о заочной "грызне" между Навальным и Ходорковским
22 августа 2019, 20:09
"Наказывать есть за что, а некого": Эксперт о главной проблеме борьбы с пиратами из Ливии
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
19 августа 2019, 04:24
Чтобы не опознали: Как израильские F-35 "сбрасывают шкурку" перед русскими С-400
18 августа 2019, 02:24
"Похоронил мою и твою Родину": Писатель призвал посадить Горбачева за развал страны и "геноцид русского народа"
22 августа 2019, 10:09
Наследник «Смерча»: какими возможностями обладает новейшая российская реактивная система залпового огня «Торнадо-С»
19 августа 2019, 14:09
"Мацу надо подавать хозяевам": Жена премьера Израиля бросила каравай встречающих в Киеве
20 августа 2019, 19:09
«Практически неограниченный радиус применения»: российский беспилотник «Альтиус-У» совершил первый полёт
20 августа 2019, 06:24
Израиль официально унизил Украину в прямом эфире (Telegram. обзор)
21 августа 2019, 14:54
В Лондоне началась паника, Рузвельт предчувствовал катастрофу: В Москве представили секретные данные о начале Второй мировой
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.