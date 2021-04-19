Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Совершенно секретно" о русской армии: Политолог рассказал то, о чём с...
В Госдуме ответили на призыв не пускать россиян в Евросоюз
"Дело пахнет керосином": США готовы сделать шаг назад?
Назван срок, когда США окончательно "набросятся" на Россию: "Лако...
Главная / Политика

Песков прокомментировал ответные меры России на санкции США

19 апреля 2021, 18:35  •  97 • Политика
Если Вашингтон продолжит политику санкционного давления на Москву, Россия будет отвечать на рестрикции США на основе принципа взаимности. Об этом в понедельник, 19 апреля, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Принцип взаимности здесь является абсолютной константой. И на основе этой взаимности приняты решения [об ответных санкциях со стороны России]. Каждый раз в отношении США, конечно же, будут приниматься соответствующие меры в случае, если подобная санкционная практика будет продолжаться», — сообщил Дмитрий Песков, комментируя ответные меры Москвы на рестрикции Вашингтона.
По словам пресс-секретаря президента, санкции — излюбленная тактика США, с которой Россия не согласна.
Президент США Джо Байден подписал указ о введении новых антироссийских санкций 15 апреля. Кроме того, было заявлено о высылке 10 сотрудников российской дипмиссии в Вашингтоне.
16 апреля в Министерстве иностранных дел РФ сообщили, что Россия ввела контрмеры в ответ на новые санкции США. По заявлению пресс-службы внешнеполитического ведомства РФ, в числе ответных мер числится высылка американских дипломатов после объявления 10 сотрудников российской дипломатической миссии в Вашингтоне персонами нон грата. Кроме того, Россия добавит в санкционный список восемь действующих и бывших американских высокопоставленных чиновников и деятелей, причастных к разработке и реализации антироссийского курса.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



97
Источник
Похожие новости
19 апреля 2021, 06:40
"Документ повергает в шок": Разрушение России готовится изнутри. Пронько представил факты
19 апреля 2021, 04:50
Вежливый русский ответ Чехии дополнил Баранец: "Надо стрелять из орудий крупного калибра"
19 апреля 2021, 10:20
"Паркуем где хотим": Россия приготовила НАТО "нежданчик"
19 апреля 2021, 14:00
Чехия опешила от реакции Москвы на высылку дипломатов. Русские объяснили: "Если бы румынских… "
19 апреля 2021, 01:10
Чичваркин раскрыл планы оппозиции: Маленькая Россия будущего без Путина
19 апреля 2021, 03:00
"Вот будет позорище": Митинг "за Навального" показал раскол внутри ФБК*
Новости партнеров
 
Выбор дня
19 апреля 2021, 06:40
"Документ повергает в шок": Разрушение России готовится изнутри. Пронько пр...
19 апреля 2021, 04:50
Вежливый русский ответ Чехии дополнил Баранец: "Надо стрелять из орудий крупного...
19 апреля 2021, 10:20
"Паркуем где хотим": Россия приготовила НАТО "нежданчик"
19 апреля 2021, 14:00
Чехия опешила от реакции Москвы на высылку дипломатов. Русские объяснили: "Если ...
19 апреля 2021, 01:10
Чичваркин раскрыл планы оппозиции: Маленькая Россия будущего без Путина
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
14 апреля 2021, 02:55
Лоферы за тысячу долларов и новое лицо. Журналисты не узнали Порошенко
14 апреля 2021, 20:20
Председатель ОБСЕ запросила разговор с Лавровым. Министр ответил жёстко: Только выполнение "Минска"
13 апреля 2021, 02:10
Самый мощный корабль России отправили "на покой". Американцы нашли косвенную причину
19 апреля 2021, 06:40
"Документ повергает в шок": Разрушение России готовится изнутри. Пронько представил факты
13 апреля 2021, 23:15
"Будьте так любезны...": Житель Донбасса поставил украинского журналиста в тупик простым вопросом
18 апреля 2021, 19:40
Нацистам приготовиться: подполковник СБУ рассказал, чем закончится война в Донбассе
18 апреля 2021, 04:05
"Совершенно секретно" о русской армии: Политолог рассказал то, о чём стыдливо умолчал Запад
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.