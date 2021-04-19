Песков прокомментировал ответные меры России на санкции США

Если Вашингтон продолжит политику санкционного давления на Москву, Россия будет отвечать на рестрикции США на основе принципа взаимности. Об этом в понедельник, 19 апреля, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Принцип взаимности здесь является абсолютной константой. И на основе этой взаимности приняты решения [об ответных санкциях со стороны России]. Каждый раз в отношении США, конечно же, будут приниматься соответствующие меры в случае, если подобная санкционная практика будет продолжаться», — сообщил Дмитрий Песков, комментируя ответные меры Москвы на рестрикции Вашингтона.

По словам пресс-секретаря президента, санкции — излюбленная тактика США, с которой Россия не согласна.

Президент США Джо Байден подписал указ о введении новых антироссийских санкций 15 апреля. Кроме того, было заявлено о высылке 10 сотрудников российской дипмиссии в Вашингтоне.

16 апреля в Министерстве иностранных дел РФ сообщили, что Россия ввела контрмеры в ответ на новые санкции США. По заявлению пресс-службы внешнеполитического ведомства РФ, в числе ответных мер числится высылка американских дипломатов после объявления 10 сотрудников российской дипломатической миссии в Вашингтоне персонами нон грата. Кроме того, Россия добавит в санкционный список восемь действующих и бывших американских высокопоставленных чиновников и деятелей, причастных к разработке и реализации антироссийского курса.