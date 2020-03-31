Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Коронавирус выдадут глаза: Американские врачи сделали предупреждение
Эту страну не спасти. В Киеве украли тесты на коронавирус, прибывшие из КНР
Юг Италии на грани бунта
Лев Лещенко перезаражал весь цвет российского шоу-бизнеса?!...
Главная / Политика

Песков прокомментировал новые полномочия правительства на ввод режима ЧС

31 марта 2020, 16:35  •  76 • Политика
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, 31 марта, объяснил причины, по которым правительство нуждается в полномочиях вводить в стране режим ЧС. По его словам, именно кабмин осуществляет непосредственный менеджмент ситуации по борьбе с распространением коронавируса.
«Во-первых, конечно, нужно за комментарием обращаться в Госдуму и обращаться в правительство», — подчеркнул он. На вопрос журналистов, почему решение о вводе ЧС не может принять президент, представитель Кремля напомнил о наборе полномочий главы государства.
По его словам, президент РФ Владимир Путин может это сделать де-юре и де-факто. Но за ситуацией по коронавирусу следит именно кабмин, а им руководит Михаил Мишустин, добавил Песков.
Ранее, во вторник, Государственная дума в первом чтении приняла законопроект о расширении полномочий кабмина из-за коронавируса. В частности, речь идет о наделении правительства правом вводить режим чрезвычайной ситуации.
К настоящему моменту общее количество заболевших коронавирусом в России достигло 2337. За весь период эпидемии погибли 17 человек, выздоровел 121 пациент.
Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



76
Источник
Похожие новости
31 марта 2020, 00:35
"Дешевле, чем неделя в Куршевеле": Маргарита Симоньян воззвала к совести олигархов
31 марта 2020, 03:35
«В семье не без урода»
31 марта 2020, 04:35
Климов прокомментировал обвинения РФ со стороны ЕС
31 марта 2020, 00:35
Путин и Трамп договорились: Россия и США продолжат консультации по нефтяным рынкам
31 марта 2020, 04:35
Песков опроверг слова Трампа о просьбе Путина отменить санкции
31 марта 2020, 03:35
Идут на поправку: Госдума и СФ рассмотрят пакет антивирусных законов
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
30 марта 2020, 13:35
Коронавирус выдадут глаза: Американские врачи сделали предупреждение
30 марта 2020, 07:35
Россия неизбежно вернёт Украину: Галичане в это начинают верить
25 марта 2020, 19:35
Польша повторила ошибку, после которой её не стало
29 марта 2020, 03:35
"Требование часа": Германия подсказала, с кого первым счищать "политическую шелуху"
28 марта 2020, 23:35
"Почему умирает так мало?": Раскрыт феномен коронавируса по-японски
25 марта 2020, 22:35
Польша: "Россия помогла Италии? Лучше бы никто не помогал!" (Аня Сочина)
25 марта 2020, 03:35
Украина направляется по прямой в морг. Россия должна спастись, отойдя на безопасное расстояние
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.