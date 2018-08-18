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Песков прокомментировал критику по поводу приглашения Путина в Австрию

18 августа 2018, 20:39  •  167 • Украина
В Кремле не воспринимают критику, в частности с украинской стороны, в связи с приглашением президента России Владимира Путина на свадьбу главы австрийского МИД Карин Кнайсль.
 
Reuters
 

Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, информирует РИА Новости.

«Мы её (критику. — RT) не воспринимаем. Решение (о приезде Путина. — RT) было связано с тем, что президента госпожа Кнайсль пригласила на эту свадьбу», — подчеркнул он.

Ранее в МИД Украины отметили, что визит российского президента на свадьбу в Австрию вызывает «грустную улыбку». 

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