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Песков прокомментировал критику по поводу приглашения Путина в Австрию
18 августа 2018, 20:39 • 167 • Украина
В Кремле не воспринимают критику, в частности с украинской стороны, в связи с приглашением президента России Владимира Путина на свадьбу главы австрийского МИД Карин Кнайсль.
Reuters
Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, информирует РИА Новости.
«Мы её (критику. — RT) не воспринимаем. Решение (о приезде Путина. — RT) было связано с тем, что президента госпожа Кнайсль пригласила на эту свадьбу», — подчеркнул он.
Ранее в МИД Украины отметили, что визит российского президента на свадьбу в Австрию вызывает «грустную улыбку».
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