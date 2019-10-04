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Песков прокомментировал исследования о падении дохода среднего класса

04 октября 2019, 15:09  •  62 • Политика
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле с вниманием относятся к различным исследованиям, в настоящее время реализуются меры по повышению дохода среднего класса в РФ. Об этом он рассказал в пятницу, 4 октября, комментируя данные исследования Высшей школы экономики (ВШЭ), согласно которому средний класс России продолжает терять доходы уже пять лет.
«Есть сигналы, которые говорят о том, что существуют проблемы, с рождением ребенка доход на каждого члена семьи падает, это простая арифметика. Вы знаете, что многие из этих явлений были приняты во внимание», — отметил Песков.
При этом он подчеркнул, что приведенных данных недостаточно, чтобы оценивать работу правительства и президента.
Ранее 4 октября РБК со ссылкой на доклад ВШЭ сообщило, что всем характеристикам среднего класса соответствует только 7% населения, или 10,3 млн человек. Кроме того, выделяются ближняя (11,2% населения) и дальняя периферия (19,5%). По данным экспертов, в общей сложности к среднему классу ВШЭ относит около 38% россиян.
Согласно данным опроса Superjob, для полного счастья среднестатистическому россиянину требуется доход в 161 тыс. рублей. При этом женщинам денег нужно на треть меньше, чем мужчинам. Респонденты до 24 лет будут довольны и доходом в 118 тыс. рублей, а вот чем старше респонденты, тем больше средств для счастья им нужно. Так, группе от 25 до 34 лет требуется 159 тыс., а от 45 лет — 171 тыс. рублей.

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