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Песков прокомментировал инициативу по смягчению наказания за хранение наркотиков

13 июня 2019, 23:09  •  45 • Политика
Пресс-секретарь президента России Владимир Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин пока не ознакомился с инициативой академика РАН Андрея Воробьева о пересмотре всех уголовных дел, которые были заведены в России по «наркотическим статьям» — по ст. 228, 228.1 и 229 (УК РФ). Об этом он рассказал журналистам в четверг, 13 июня.
«Президент пока этого обращения академика РАН не видел. Второе: мне неизвестно о такой инициативе депутатов Думы. Рассматривать абстрактные инициативы в области законодательства невозможно. Они должны быть конкретно сформулированы», — подчеркнул Песков.
Ранее 13 июня Воробьев написал Путину и главе правительства Дмитрию Медведеву обращение, в котором потребовал пересмотреть все уголовные дела, которые были заведены по ст. 228, 228.1 и 229 (УК РФ), пишет РБК.
11 июня депутат нижней палаты парламента Николай Брыкин рассказал, что члены Государственной думы (ГД) разработали проект поправок, смягчающих наказание за хранение наркотиков без цели сбыта.
По его словам, речь идет о внесении поправок в ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса РФ, которая предполагает наказание за незаконное приобретение, хранение, перевозку, изготовление и переработку наркотических веществ в крупном размере без цели сбыта. Депутаты хотят перевести эту часть статьи из тяжких в средние. Таким образом, может быть уменьшен верхний порог наказания с 10 лет до пяти.
Данный вопрос был поднят в связи с делом корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, которого обвинили в попытке сбыта наркотических веществ. Журналист был отправлен под домашний арест. Во вторник, 11 июня, глава МВД Владимир Колокольцев сообщил, что с мужчины сняли обвинения в связи с недостаточностью доказательств.
Накануне уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала МВД ужесточить требования к сбору доказательств при расследовании дел, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Омбудсмен пояснила, что речь идет о тех случаях, когда человек не был задержан на месте преступления при передаче запрещенных веществ и если нет прямых свидетелей.

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