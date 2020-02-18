Песков прокомментировал идею о неприкосновенности экс-президентов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 18 февраля прокомментировал предложение закрепить в Конституции положение о неприкосновенности бывших глав государства.

По словам Пескова, эта идея является вопросом для обсуждения в рамках рабочей группы по внесению поправок в Конституцию. Он пояснил, что если предложение «будет вынесено на второе чтение», тогда этот вопрос станет одним из пунктов общего голосования. При этом, Песков подчеркнул, что Кремль не собирается формулировать позицию по всем предложениям до тех пор, пока их список не конкретизирован.

«Мы не будем воспроизводить позиции начет того или иного предложения. Группа отбирает предложения, которые можно было бы внести. До того как список предложений не конкретизирован, вряд ли нам нужно какую-то позицию формулировать», — сказал Песков.

Ранее в этот же день председатель думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил, что рабочая группа по внесению поправок в Конституцию предложила закрепить в Основном законе страны положение о неприкосновенности бывших президентов.

Также поступило предложение закрепить за президентом право на роспуск Госдумы в том случае, если она не утвердит более трети кабинета министров.

Президент России Владимир Путин предложил внести изменения в Конституцию во время послания Федеральному собранию 15 января. Он внес проект закона о поправках в Госдуму 20 января. Президент также создал рабочую группу, в которую вошли 75 человек из разных сфер. Она совместно с ЦИК разрабатывает формат голосования. За каждую из инициатив россиянам предлагают проголосовать.