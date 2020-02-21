Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Жириновский предложил праздновать День империи в России
Моего сына не стало на Майдане
Соратника Трампа отправили в тюрьму на 40 месяцев за ложные показания
Донецк. Орки.
Главная / Политика

Песков прокомментировал доклад о страхах россиян из-за ухода Путина

21 февраля 2020, 19:09  •  36 • Политика
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 21 февраля прокомментировал доклад Центра политической конъюнктуры об страхах россиян в случае ухода российского лидера Владимира Путина.
«Всё время хочется спросить коллег политологов: куда же вы все время уходите Путина? Путин в начале своего срока. Он никуда не уходит, планов громадье. А его все время уходят куда-то, а потом неистово обсуждают», — сказал Песков.
Он добавил, что «эвентуальные страхи» намерен оставить без комментариев.
Ранее в этот же день были опубликованы выдержки из доклада Центра политической конъюнктуры, посвященного страхам россиян, связанных с уходом Путина. Больше всего граждане опасаются обострения борьбы за власть, передела собственности и потери авторитета России.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



36
Источник
Похожие новости
21 февраля 2020, 12:39
"Артиллерия поддержала атаку боевиков": Россия обвинила Турцию в помощи сирийским террористам
21 февраля 2020, 02:54
Гаспарян назвал конкурента Шнурова и предостерёг от треша 90-х, когда политику заменил балаган
21 февраля 2020, 15:54
Нас объединяет Церковь: Путин задал всего один вопрос по церковному расколу на Украине
21 февраля 2020, 02:54
Сергей Обрывалин стал первым замминистра культуры России
20 февраля 2020, 20:24
"Создают преимущество нашей страны": Путин рассказал, что сейчас надо защищать в первую очередь
20 февраля 2020, 23:39
"Шнуров вступил в "Партию Роста". В какую партию вступит Ольга Бузова?" - В Рунете предлагают варианты
Новости партнеров
 
Выбор дня
21 февраля 2020, 15:54
"Пасть порву, моргалы выколю": "Новый" президент США обещает &quo...
21 февраля 2020, 12:39
"Вот же лживая м...": Пристайко с трибуны ООН обвинил Россию в "оккупа...
21 февраля 2020, 12:24
«Стыд на весь мир»: как эвакуация украинцев из Китая обернулась скандалом
21 февраля 2020, 06:09
Россия стала больше зарабатывать: Аляска пожаловалась на российское эмбарго
21 февраля 2020, 15:54
"Пришли, огребли и ушли". Как ВКС России остудили пыл Турции в Идлибе
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 февраля 2020, 21:39
Отдых 2020: В Турции скоро будут ноги вытирать о «руссо туристо»
17 февраля 2020, 20:54
"Картина маслом": Турецкие военные покидают Сирию под конвоем русских - военкор Блохин
19 февраля 2020, 03:56
Как Геращенко из студии "ушла"
15 февраля 2020, 19:39
"Украинский феномен": Скабеева тонко поддела Зеленского за Крым
19 февраля 2020, 02:09
США искали выгоду в деле MH17, но не смогли добить Россию: Версию "Бук" приходится ликвидировать
15 февраля 2020, 22:54
"Русские супостаты с лаптями и ракетами"Калибр": Сатановский дерзко ответил врагам России
20 февраля 2020, 13:54
"Трепло!" - "Нет, ты трепло!": Зеленский прилюдно поссорился с бойцом ВСУ
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.