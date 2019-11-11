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Песков прокомментировал данные FT о недвижимости Асада в «Москва-Сити»

11 ноября 2019, 22:09  •  79 • Политика
В Кремле не располагают информацией о том, есть ли у сирийского лидера Башара Асада недвижимость в «Москва-Сити», заявил в понедельник, 11 ноября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Отвечая на просьбу журналистов прокомментировать статью Financial Times, в которой говорится, что родственники Асада в разное время купили не менее 19 апартаментов на территории «Москва-Сити», Песков сказал, что в Кремле об этом ничего не известно и «не должно быть известно».
«Я не знаю, соответствует ли эта информация действительности, но Россия — это абсолютно свободный рынок. Очень много как граждан России, так и граждан других стран, иностранцев покупают здесь объекты недвижимости. Это нормально, широко распространенная практика», — подчеркнул представитель Кремля.
17 апреля сообщалось, что во Франции начался судебный процесс против дяди президента Сирии, которого обвиняют в отмывании денег из бюджета арабской республики с целью покупки и строительства недвижимости на французской территории на сумму около $102 млн. Сам Рифат Асад, который время от времени живет во Франции и Великобритании, отрицает все обвинения.

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