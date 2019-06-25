Песков призвал туристов обратить внимание на угрозы в Грузии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, 25 июня, заявил, что говорить о том, что люди полностью перестанут ездить в Грузию, невозможно.

«Невозможно также запретить посещать Грузию. Можно только обратить внимание граждан на те угрозы, которые могут возникать. И можно принять меры для сокращения турпотока в интересах защиты наших граждан», — заявил он.

Ранее во вторник глава ассоциации гостиниц и ресторанов Грузии Шалва Алавердашвили предложил возобновить турпоток из России альтернативным способом. По его словам, необходимо запустить из аэропортов Баку, Еревана и турецкого Трабзона бесплатные автобусы, чтобы доставлять российских туристов в Грузию.

Он также со ссылкой на владельцев крупных гостиниц и представителей курортных зон заявил, что россияне сами попросили найти для них альтернативные пути в Грузию.

20 июня в грузинской столице разгорелись массовые акции протеста. Во время сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) российский делегат, депутат Госдумы Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента. Это вызвало широкое недовольство ряда политических партий.

Позже в центре Тбилиси начались массовые демонстрации. Представители оппозиции вместе с многотысячной толпой начали штурм здания парламента страны. Полиция применила резиновые пули и слезоточивый газ. 23 июня протесты возобновились. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, говоря об этих событиях, заявила, что раскол в грузинском обществе никому не идет на руку, кроме Москвы. Также она назвала Россию врагом и оккупантом.

В связи с нестабильной обстановкой и угрозами в адрес россиян президент РФ Владимир Путин запретил осуществление авиаперелетов между Россией и Грузией.