|
Песков призвал избегать завышенных ожиданий от встречи Путина и Байдена
05 июня 2021, 08:10 • 115 • Политика
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что завышенных ожиданий от встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена быть не должно. При этом даже начало диалога — положительный шаг, отметил он.
Об этом он заявил 4 июня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
«Насколько велик потенциал наших разногласий и даже конфликтных каких-то моментов в наших двусторонних отношениях, что ожидать каких-то подвижек в достижении понимания не приходится. Но иногда соглашаться в том, что мы не соглашаемся, тоже полезно», — уточнил Песков.
По его мнению, встреча двух лидеров важна.
Также Песков отметил, что необходимым условием этой встречи является взаимное уважение и учет интересов по улучшению двусторонних отношений. А попытки диктата и менторства, в свою очередь, обречены на провал и могут сорвать робкую динамику к установлению диалога.
«Два президента получат возможность непосредственно обсудить тот комплекс вопросов и разногласий, который стоит на повестке дня. Каждый из них поднимет те темы, которые он считает первоочередными для своей страны», — сказал представитель Кремля в интервью «Первому каналу».
1 июня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что Москва не ждет прорыва и исторических решений от саммита президента Путина и Байдена. Однако дипломат подчеркнул, что ожидается обсуждение двумя лидерами важных вопросов, в частности, о том, какие угрозы каждая из сторон видит как рядом с собой, так и в мире в целом.
Встреча российского и американского лидеров состоится 16 июня в Женеве. Это будет первая личная встреча глав государств с момента вступления Байдена в должность президента США. Поездка в Женеву станет первым зарубежным визитом президента РФ с января 2020 года.
Читайте также
Подпишитесь на нас
Загрузка...
115
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
02 июня 2021, 09:35
|
01 июня 2021, 19:50
|
30 мая 2021, 12:50
|
30 мая 2021, 20:10
|
31 мая 2021, 01:40
|
30 мая 2021, 02:45
|
30 мая 2021, 20:10