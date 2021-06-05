Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Путин одной фразой о Сноудене поставил Запад на место - СМИ
"Что это было???" Соловьёв показал выступление Дани Милохина на ПМЭФ
Украинец в прямом эфире назвал «палача» отношений России и Украины
Вассерман проанализировал признания Протасевича: Есть опасность и для Лукашенко,...
Главная / Политика

Песков призвал избегать завышенных ожиданий от встречи Путина и Байдена

05 июня 2021, 08:10  •  115 • Политика
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что завышенных ожиданий от встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена быть не должно. При этом даже начало диалога — положительный шаг, отметил он.
Об этом он заявил 4 июня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
«Насколько велик потенциал наших разногласий и даже конфликтных каких-то моментов в наших двусторонних отношениях, что ожидать каких-то подвижек в достижении понимания не приходится. Но иногда соглашаться в том, что мы не соглашаемся, тоже полезно», — уточнил Песков.
По его мнению, встреча двух лидеров важна.
Также Песков отметил, что необходимым условием этой встречи является взаимное уважение и учет интересов по улучшению двусторонних отношений. А попытки диктата и менторства, в свою очередь, обречены на провал и могут сорвать робкую динамику к установлению диалога.
«Два президента получат возможность непосредственно обсудить тот комплекс вопросов и разногласий, который стоит на повестке дня. Каждый из них поднимет те темы, которые он считает первоочередными для своей страны», — сказал представитель Кремля в интервью «Первому каналу».
1 июня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что Москва не ждет прорыва и исторических решений от саммита президента Путина и Байдена. Однако дипломат подчеркнул, что ожидается обсуждение двумя лидерами важных вопросов, в частности, о том, какие угрозы каждая из сторон видит как рядом с собой, так и в мире в целом.
Встреча российского и американского лидеров состоится 16 июня в Женеве. Это будет первая личная встреча глав государств с момента вступления Байдена в должность президента США. Поездка в Женеву станет первым зарубежным визитом президента РФ с января 2020 года.
Читайте также

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



115
Источник
Похожие новости
05 июня 2021, 01:45
Партнёр "Северного потока - 2" назвал размер недостроенного участка
04 июня 2021, 23:00
Президент, который уже победил. Лучшие ответы Владимира Путина на вопросы иностранных журналистов
05 июня 2021, 03:35
Венедиктов объяснил, зачем ввязался в спор с Захаровой на ПМЭФ
05 июня 2021, 01:45
Путин о требованиях Японии: Сначала речь шла про два острова, потом про четыре
05 июня 2021, 01:45
В Госдуме объяснили разницу "Северного потока – 2" для США и ЕС
05 июня 2021, 01:45
Великая держава смотрит на восток: О чём говорил Владимир Путин с руководителями азиатских СМИ
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
02 июня 2021, 09:35
"Огромный кусок России уже захвачен": чем нам это грозит
01 июня 2021, 19:50
Минск вновь "щёлкнул по носу" Украину: Остаётся ждать реакции
30 мая 2021, 12:50
Почему Лукашенко взял сына на переговоры с Путиным: объяснение политолога
30 мая 2021, 20:10
"Мы будем убивать ваших детей"
31 мая 2021, 01:40
Myśl Polska: сериал под названием «История польской глупости» продолжается
30 мая 2021, 02:45
Бабченко вновь "отправили" на тот свет: "Это невыносимо!"
30 мая 2021, 20:10
Юный диверсант, и что из него выросло
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.