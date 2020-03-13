Песков призвал бороться с рассылкой фейков о поправке к Конституции

Распространение сообщений о том, что в поправке к Конституции якобы могли прописать перераспределение доходов от российских ресурсов, — это информационная диверсия, которой нужно противодействовать. Об этом заявил журналистам в пятницу, 13 марта, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Безусловно, это угроза. Это информационные диверсии, и мы, конечно, рассчитываем, что наши соответствующие органы обратят на это внимание», — сказал пресс-секретарь, отвечая на вопрос, считают ли в Кремле, что надо разобраться с фейковыми сообщениями в мессенджерах о прописанном в поправке к Основному закону страны перераспределении доходов.

Накануне интернет-издание Znak.com писало, что россиянам приходит рассылка в мессенджере WhatsApp, в которой предлагается заработать более 1 млн рублей ежегодно с помощью якобы принятия некой поправки в Конституцию. Портал прикрепил фото соответствующего сообщения.

В тексте рассылки говорится, что «хорошие люди» предложили внести в Конституцию «вечную статью», в которой предлагается распределить между населением страны 10% доходов от продажи нефти, газа, золота, леса и других природных ресурсов. Остальные 90% решено направить в доход государства.

Авторы фейка рекомендовали распространить сообщение как можно большему числу пользователей, объясняя это тем, что оно может дойти «и до [президента России Владимира] Путина и членов правительства». Однако в послании не упоминалось, что сбор предложений по поправкам в Основной закон закончен, а сам законопроект принят Госдумой и Советом Федерации.

В пятницу парламенты всех 85 российских регионов поддержали закон об изменениях в Конституцию. Чтобы направить закон в Конституционный суд России для проверки не вступивших в силу положений, нужно согласие минимум 57 субъектов.

Внести изменения в Главный закон страны российский лидер предложил 15 января во время послания Федеральному собранию. Он внес проект в Думу 20 января, а 23 января документ был принят нижней палатой парламента в первом чтении. Центризбирком предварительно утвердил слоган и логотип голосования, которое состоится 22 апреля.