Песков привёл два железных факта на вопрос о разговоре между Порошенко и Путиным

Отвечая на вопрос журналистов о том, может ли он подтвердить достоверность телефонного разговора между Путиным и Порошенко, Песков привёл два факта.

"Первое: мы никогда не комментируем и никогда не раскрываем детали международных разговоров нашего президента с зарубежными визави", - сказал он, уточнив, что исключение может составить лишь информация, которая даётся в сообщениях пресс-службы.

Во-вторых, Песков заявил о том, что ему неизвестно, имел ли место такой разговор.

"И также я ничего не могу сказать об аутентичности этой записи", - отметил он.

При этом Песков заметил, что понимает, о какой записи его спрашивают.