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Песков привёл два железных факта на вопрос о разговоре между Порошенко и Путиным
10 июля 2020, 18:00 • 201 • Политика
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков привёл два железных факта в ответ на вопрос об обнародованном ранее телефонном разговоре, который якобы состоялся между экс-президентом Украины Петром Порошенко и российским лидером Владимиром Путиным.
Отвечая на вопрос журналистов о том, может ли он подтвердить достоверность телефонного разговора между Путиным и Порошенко, Песков привёл два факта.
"Первое: мы никогда не комментируем и никогда не раскрываем детали международных разговоров нашего президента с зарубежными визави", - сказал он, уточнив, что исключение может составить лишь информация, которая даётся в сообщениях пресс-службы.
Во-вторых, Песков заявил о том, что ему неизвестно, имел ли место такой разговор.
"И также я ничего не могу сказать об аутентичности этой записи", - отметил он.
При этом Песков заметил, что понимает, о какой записи его спрашивают.
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