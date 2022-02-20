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Песков предупредил о последствиях на фоне напряженности в Донбассе

20 февраля 2022, 20:00  •  89 • Политика
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1» предупредил участников конфликта о непоправимых последствиях на фоне напряженности в Донбассе.
Он указал, что все существующие заявления Запада о мифическом желании России вторгнуться на территорию Украины лишь усугубляют ситуацию.
«Когда напряженность нагнетена до максимума, как сейчас, например, на линии соприкосновения, то любая искра, любое незапланированное происшествие или любая мелкая спланированная провокация может привести к непоправимым последствиям», — сказал Песков.
Ранее пресс-секретарь рассказал о том, что Владимир Путин не обращает внимания на заявления о распространяемых западными СМИ «датах вторжения».
В последние дни обстановка на линии сопротивления в Донбассе существенно обострилась. Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики сообщили об интенсивных обстрелах со стороны украинских силовиков, в том числе из тяжелого вооружения. Объявлена всеобщая мобилизация и эвакуация мирного населения в РФ. Российская сторона продолжает подчеркивать, что деэскалация в Донбассе не зависит от ее действий.
Кроме того, в США и странах ЕС в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» России в отношении Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает. Как подчеркивала российская сторона, подобные обвинения используются как предлог, чтобы разместить как можно больше военной техники НАТО у российских границ.
С 2014 года украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине.
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