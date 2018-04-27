Песков: представители Армении говорили в Москве о конституционном разрешении кризиса

• 101 • Политика

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 апреля. /ТАСС/. Общение представителей Армении, посетивших Москву, было сконцентрировано вокруг необходимости скорейшего конституционного урегулирования кризиса в этой стране, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Шли переговоры по линии ведомств, был также телефонный разговор [президента РФ Владимира Путина с исполняющим обязанности премьер-министра Армении Кареном Карапетяном]. Главным образом это общение было сконцентрировано вокруг необходимости скорейшего урегулирования кризисной ситуации, которая сейчас возникла в Армении, урегулирования, безусловно, в конституционных рамках, таким образом, чтобы был найден консенсус между всеми заинтересованными сторонами", - сказал представитель Кремля.

"В этой связи сейчас все ждем и наблюдаем за выборами премьер-министра, которые состоятся в парламенте [Армении] 1 мая", - добавил он.

"Я не обладаю никакой информацией, ничего вам ответить не могу", - признался Песков, когда его спросили, кто из российских высокопоставленных чиновников посетил Армению 25 апреля, о чем сообщали армянские СМИ.

Как сообщила в четверг пресс-служба Кремля, Путин и Карапетян в телефонном разговоре акцентировали внимание на важности намеченного на 1 мая избрания парламентом премьер-министра республики. Стороны подчеркнули, "что урегулирование кризисной ситуации в Армении должно происходить исключительно в правовом поле, в рамках действующей Конституции и на основе результатов легитимных парламентских выборов, проведенных в апреле 2017 года".

В среду Путин провел телефонный разговор с президентом Армении Арменом Саркисяном. "Обсуждалась текущая ситуация в Армении. Владимир Путин и Армен Саркисян подчеркнули, что для скорейшего преодоления внутреннего кризиса всем политическим силам в этой стране важно проявлять сдержанность и ответственность, готовность к решению имеющихся проблем путем конструктивного диалога строго в конституционных рамках", - сообщил Кремль.

Лидер правящей Республиканской партии Армении Серж Саргсян, избранный парламентом на пост премьер-министра Армении 17 апреля, в понедельник объявил о своей отставке под давлением массовых выступлений оппозиции по всей стране. Первый вице-премьер Армении Карен Карапетян будет исполнять обязанности главы правительства республики. Во главе протестных акций стоит депутат парламента от блока "Елк" Никол Пашинян.