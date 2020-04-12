Песков предложил трактовку слов Путина о коронавирусе и половцах

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предложил свою трактовку слов Владимира Путина в недавнем выступлении о половцах и печенегах. Об этом представитель Кремля рассказал 12 апреля в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» в эфире телеканала «Россия 1»

«Существует такая историческая версия, что византийцы договорились с половцами, которых и те, и другие атаковали, и половцы разгромили печенегов, а потом были растворены в Византии», — сказал Песков. Как он предположил, такое должно произойти с вирусом, когда разработают вакцину.

По словам Пескова, он не может объяснить, почему глава государства не один раз упоминает в своих обращения половцев и печенегов. «Скажу точно, что президент очень хорошо знает нашу российскую историю. Он постоянно читает исторические материалы», — добавил Песков. Он согласился с тем, что печенеги были большой проблемой для Киевской Руси, но она с ней справилась.

9 апреля Песков заявил, что Путин сам добавил в выступление на совещании с главами регионов по коронавирусу слова о печенегах и половцах.

В рамках видеосовещания с губернаторами накануне российский лидер уже в третий раз с начала пандемии COVID-19 обратился к нации, заверив, что страна, которая когда-то справилась с набегами печенегов и половцев, «победит и эту заразу коронавирусную».

Всего по состоянию на 12 апреля в России зарегистрировано 15 770 случаев коронавируса в 82 регионах. Умерли 130 пациентов, выздоровел 1291 человек.

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