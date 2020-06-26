Песков предложил определить дату нового обращения Путина "методом дедукции"

Руководитель пресс-центра президента России Дмитрий Песков в разговоре с журналистами сообщил о вероятном новом обращении Владимира Путина перед голосованием по конституционной реформе.

При этом день непосредственного заявления российского лидера пресс-секретарь предложил вычислить самостоятельно. Он заметил, что глава государства всегда обычно обращается к гражданам страны накануне важного голосования.

По словам Пескова, в понедельник, 29 июня, выступления ожидать не стоит. Тем самым он опроверг предыдущие сообщения некоторых СМИ и намекнул, что, соответственно, остаётся лишь один день для обращения президента.