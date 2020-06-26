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Песков предложил определить дату нового обращения Путина "методом дедукции"
26 июня 2020, 16:00 • 37 • Политика
Дмитрий Песков предложил определить дату нового обращения Владимира Путина "методом дедукции". Он заметил, что глава государства всегда обычно обращается к гражданам страны накануне важного голосования. Вероятно, так произойдёт и перед голосованием по поправкам к Конституции. А 29 июня заявления ожидать не стоит, добавил пресс-секретарь, намекнув тем самым, что остаётся лишь один день для обращения президента.
Руководитель пресс-центра президента России Дмитрий Песков в разговоре с журналистами сообщил о вероятном новом обращении Владимира Путина перед голосованием по конституционной реформе.
При этом день непосредственного заявления российского лидера пресс-секретарь предложил вычислить самостоятельно. Он заметил, что глава государства всегда обычно обращается к гражданам страны накануне важного голосования.
По словам Пескова, в понедельник, 29 июня, выступления ожидать не стоит. Тем самым он опроверг предыдущие сообщения некоторых СМИ и намекнул, что, соответственно, остаётся лишь один день для обращения президента.
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