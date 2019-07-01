Песков предложил объяснить певице Катамадзе тонкости политики

Отказ грузинской певицы Нино Катамадзе от выступлений в России не способствует восстановлению отношений между Москвой и Тбилиси. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 1 июля.

Представитель Кремля отметил, что в России очень любят талантливый грузинский народ и относятся к нему большим уважением. «Что касается конкретных упомянутых вами представителей. Она [Катамадзе] очень талантлива, но, наверно, она многого не знает в плане политики. Если она обратится, мы можем ей объяснить», — сказал Песков.

Пресс-секретарь добавил, что в России «вообще не готовы воспринимать действия ультрас, <…> тем более направленные против наших депутатов» и «не могут воспринимать заявления руководства Грузии, исполненные русофобства».

Говоря о выступлении российских артистов в Грузии, Песков напомнил, что это может быть опасно.

«Мы же не услышали осуждения руководства Грузии действий тех молодчиков, которые врывались в здание парламента и пытались избить наших представителей», — подчеркнул он.

22 июня Катамадзе выступила на фестивале «Усадьба Jazz» в Москве, за что подверглась критике со стороны грузинской общественности. Позже певица написала в Facebook, что это было ее последнее выступление в России, и выразила поддержку протестующим в Тбилиси, которые требуют отставки главы МВД Георгия Гахарии. Впоследствии сообщение было удалено.

Митинги в Тбилиси начались 20 июня после сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) 20 июня, на которой российского делегата, депутата Госдумы Сергея Гаврилова, усадили в кресло спикера парламента Грузии. Это вызвало недовольство ряда политических партий. Оппозиционеры демонстративно покинули помещение, призвали людей выйти на улицы города и вместе с протестующими попытались взять здание парламента Грузии штурмом.

Позже протестующие напали на отель российской делегации и на российских журналистов. Из-за нестабильной обстановки президент РФ Владимир Путин распорядился временно приостановить авиасообщение с Грузией. Соответствующий указ вступит в силу 8 июля.