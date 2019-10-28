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Песков предложил дождаться вердикта суда по жалобе Голунова

28 октября 2019, 20:54  •  36 • Политика
Если жалоба защиты журналиста Ивана Голунова поступила в суд, то надо дождаться вердикта инстанции. Об этом заявил в понедельник, 28 октября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Президент получает соответствующую информацию», — ответил представитель Кремля на вопрос журналистов о жалобе адвокатов Голунова.
Ранее в понедельник стало известно, что защита журналиста подала жалобу в суд на следствие. По мнению адвоката Сергея Бадамшина, следователи не торопятся расследовать обстоятельства истории с подброшенными его подзащитному наркотиками, сообщило «РИА Новости».
«Сначала следствие активно начало заниматься этим вопросом, однако с сентября какие-либо действия прекратились, с какими-либо материалами проверки нас не знакомили», — он.
Голунова задержали в начале июня. При себе у него нашли сверток с мефедроном, наркотики также были обнаружены у него дома во время обыска. Журналиста обвинили в покушении на сбыт запрещенных веществ. Сам он отрицал вину и говорил, что наркотики ему подбросили.
11 июня глава МВД Владимир Колокольцев сообщил, что с журналиста сняли обвинения в связи с недостаточностью доказательств. В июле занимавшихся делом Голунова четырех полицейских уволили. Тогда же Песков заявил, что в Кремле ознакомились с информацией в расследовании журналиста о похоронном бизнесе.

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