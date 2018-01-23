Песков: предложение Путина Киеву по военной технике не требует дополнительных обращений

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МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Предложение президента России Владимира Путина Украине о возвращении военной техники из Крыма не требует дополнительных официальных обращений от РФ, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Таким образом он прокомментировал слова главы МИД Украины Павла Климкина о том, что Киев не получал официального обращения от России на этот счет. Министр также назвал предложение Москвы "трюком".

"Безусловно, могут быть официальные документы, главным образом дипломатические ноты, разного рода послания, но в целом официальное заявление главы государства трудно не рассматривать как официальное предложение или официальную инициативу, - сказал Песков. - Мне не известно, были ли какие-то бумаги отправлены, по дипломатическим каналам, но повторяю: даже если они не были отправлены, то, по большому счету, в этом нет необходимости, потому что было озвучено официальное заявление президента России".

Он также призвал не трактовать слова главы МИД Украины, "все-таки Киев должен сказать - да или нет".

Накануне министр иностранных дел Украины Павел Климкин дал понять, что Киев не будет забирать свою военную технику из Крыма в ответ на предложение Москвы. В частности, он заявил, что у Киева с Москвой "нет никакого диалога по вопросам, которые касаются статуса Крыма" и Украина "не будет делать никаких вещей, которые могут ослабить ее юридическую или политическую позицию". Кроме того, министр указал, что Киев не получал официального обращения от России, и назвал предложение Москвы "трюком".

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что Россия готова вернуть из Крыма Украине ее военную технику, хотя она в плачевном состоянии. Позднее командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявил, что этот вопрос требует "очень тщательного изучения". В свою очередь в МИД Украины отметили, что прорабатывают этот вопрос. Позднее премьер-министр страны Владимир Гройсман дал понять, что Киев не готов согласиться на возврат украинской военной техники из Крыма в том виде, как это предлагает Москва.