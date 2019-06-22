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Песков пояснил указ о приостановке авиасообщения с Грузией с 8 июля

22 июня 2019, 05:24  •  76 • Политика
Указом президента РФ предусмотрена приостановка авиасообщения с Грузией с 8 июля, поскольку к этому времени завершится большинство туров в эту страну. Об этом в пятницу, 21 июня, заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
Документ стал вынужденной рестрикцией на фоне экстремистских действий в Тбилиси, подчеркнул представитель Кремля. Об этом сообщает «РИА Новости». Целью указа является обеспечение безопасности россиян на фоне экстремистских действий, происходящих в Грузии, добавил Песков.
Ранее в пятницу глава государства подписал указ, приостанавливающий пассажирское авиасообщение между РФ и Грузией с 8 июля. Правительству поручено принять меры по обеспечению возвращения на родину россиян, находящихся на грузинской территории, а также рекомендовано туроператорам и турагентам не продавать путевки в эту страну на время запрета.
На фоне последних событий в Тбилиси Путин поручил МИД РФ совместно с властями Грузии обеспечить решение вопросов, связанных с обеспечением безопасности находящихся в республике россиян.
20 июня в Тбилиси разгорелись массовые акции протеста. Поводом послужило выступление председателя Международной ассамблеи православия россиянина Сергея Гаврилова, который открыл сессию ГА МАП, сидя в кресле спикера парламента Грузии. Это вызвало недовольство представителей ряда политических партий республики, в том числе оппозиционных. Они покинули заседание, в результате чего встреча была сорвана.
Позже ситуация накалилась, в центре грузинской столицы начались демонстрации. Митингующие закидали яйцами и бутылками отель Radisson, где находилась российская делегация, на главу которой было совершено нападение. Тогда же представители оппозиции вместе с многотысячной толпой начали штурм здания парламента страны в центре Тбилиси. По последним данным, в ходе акций протеста, переросших в стычки с полицией, один человек погиб, не менее 240 пострадали. Еще свыше 300 демонстрантов были задержаны.
21 июня стало известно о первом погибшем в ходе беспорядков.

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