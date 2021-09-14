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Песков пояснил необходимость совещания Путина с кабмином и «ЕР»

14 сентября 2021, 17:20  •  68 • Политика
Необходимость проведения совещания президента РФ Владимира Путина с кабмином и руководством «Единой России» («ЕР») обусловлена тем, что партия является инициатором очень многих решений, которые вплотную прорабатывала с правительством России. Об этом во вторник, 14 сентября, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«При необходимости [будут проводиться такие совещания]. Дело в том, что партия является инициатором очень многих решений, вплотную прорабатывала это с кабинетом министров, поэтому возникла необходимость проведения именно такого мероприятия», — заявил Песков, отвечая на вопрос журналистов, почему был выбран формат совещания с правительством и руководством «ЕР».
Накануне сообщалось, что Путин 14 сентября проведет совещание с руководством «Единой России» и членами правительства. Отмечалось, что на встрече планируется рассмотреть актуальные вопросы текущей повестки.
В прошлый раз глава государства провел встречу с членами партии «Единая Россия» 22 августа.
Тогда Путин выступил с инициативой разово выплатить по 10 тыс. рублей всем пенсионерам, в том числе и работающим. Российский лидер предложил по итогам 2021 года осуществить военнослужащим единовременную выплату в среднем в 15 тыс. рублей, а через два дня поручил распространить эту меру на курсантов и сотрудников правоохранительных органов. Такие выплаты уже начались.
Российский лидер собирал совещание с членами кабмина 5 августа. На нем обсудили тему пожаров и паводков в регионах, а также ликвидацию последствий. Был рассмотрен и ряд актуальных вопросов социально-экономического развития страны.
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